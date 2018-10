Ballard Power Systems belohnt die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power Systems bescherte den Anlegern einen positiven Start in die Woche. Bereits der frühe Handel machte die Stärken des Wertpapiers besonders deutlich. Folglich kletterte der Titel auf 3,90 Euro, was einem Plus von über 6 Prozent entspricht. Nun rückt selbst die Marke von 4 Euro wieder in den Vordergrund, die zuletzt in weiter Ferne schien.

Ein Beitrag von Robert Sasse.