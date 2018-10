Ballard Power Systems: Wochenauftakt bringt Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In einer engen Branche geriet die Aktie von Ballard Power Systems zuletzt deutlich unter Druck. Am Montag stellte sich nun die so lange erhoffte Erholung des Titels ein. Dieser gewann bis zum Nachmittag 2,57 Prozent und notierte zuletzt bei 3,59 Euro. Aufgrund der starken vorbörslichen Notierung wäre sogar ein Plus von rund 5 Prozent möglich gewesen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.