Ballard Power Systems: Positive Wochenbilanz

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Den jüngsten Durchhänger verkraftete die Aktie von Ballard Power Systems scheinbar ohne Mühe. Die Bilanz der aktuellen Woche ist ebenfalls eine positive. In den vergangenen Handelstagen wurde ein Plus von rund 3,8 Prozent eingefahren. Auch die Bilanz des Donnerstags überzeugt bislang. Am Nachmittag notierte der Titel bei 3,72 Euro und gewann damit erneut knapp 2,5 Prozent.

Ballard Power Systems weiter attraktiv

In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.