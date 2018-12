Ballard Power Systems mit Plus am Mittwoch

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Von der allgemein positiven Stimmung an den Finanzmärkten getrieben verbuchte die Aktie von Ballard Power Systems am Mittwoch ein deutliches Plus. Zuletzt wurde das Papier an der Frankfurter Börse um 2,43 Euro gehandelt, was einem Plus von 2,53 Prozent zum Vortag entspricht. Investoren sind zuversichtlich, dass die symbolische Marke von 2,50 Euro noch in diesem Jahr überschritten werden kann, um den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.