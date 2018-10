Ballard Power Systems: Licht am Ende des Tunnels

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Für die Aktionäre von Ballard Power Systems stellte der Mittwoch noch nicht den erhofften Befreiungsschlag dar. Doch als Funke der Hoffnung kann die jüngste Notierung in jedem Fall bezeichnet werden. Die Aktie hielt sich an der europäischen Börse zunächst sehr stabil und konnte im Laufe des Nachmittags sogar kleine Gewinne feiern. Kurz vor Handelsschluss notierte sie bei 3,04 Euro, was einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.