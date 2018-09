Ballard Power Systems Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Zugewinne in Höhe von einem Prozent sind keine Sensation, für eine Aktie aber im Normalfall durchaus eine respektable Entwicklung. Bei Ballard Power Systems kann an diesem Freitag aber trotz solchen Gewinnen kaum gute Stimmung herrschen. Das Papier verpasste in den letzten Tagen wichtige charttechnische Unterstützungen, die auch mit den Zugewinnen am Freitag nicht zurückerobert werden konnten.

Mit einem Kurs von 2,94 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.