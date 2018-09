Ballard Power Systems Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Es sind gute Zeiten für alle Anleger von Ballard Power Systems. An der Börse befindet sich das Unternehmen in einem anhaltenden Aufwärtstrend, der am Mittwoch nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Um ganze 6,9 Prozent konnte der Titel sich verbessern und mit 3,57 Euro den vorläufigen Höhepunkt der jüngsten Entwicklung erreichen.

Die Chancen stehen jetzt nicht schlecht, schon in den nächsten Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.