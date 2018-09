Ballard Power Systems-Aktie: Wie geht es weiter? – Videoanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers hat bislang in diesem Jahr den Investoren wenig Freude bereitet. So notierte sie Anfang Januar noch bei 3,75 Euro. Nach dem Tief Ende Juni bei rund 2,25 Euro geht es nun wieder aufwärts. In diesem Video zeige ich Ihnen auf, wie sich der Wert nun charttechnisch darstellt und wo eine chancenreiche Einstiegsmarke liegt!

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.