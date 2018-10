Ballard Power Systems Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

An der Börse startete Ballard Power Systems hervorragend in die neue Woche. Am Montag gelang es der Aktie des Unternehmens, bei 3,95 Euro ein neues 5-Jahres-Tief zu etablieren. Es reichte jedoch nicht, um auch die Marke bei 4 Euro zu überschreiten. Stattdessen ging es im weiteren Tagesverlauf wieder abwärts bis auf 3,68 Euro. Die zugegebenermaßen deutlichen Verluste bedeuten jetzt aber noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.