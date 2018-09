Ballard Power Systems Aktie: Wasserstoff auf dem Vormarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Brennstoffzelle auf Basis von Wasserstoff wurde und wird von vielen noch immer eher belächelt. Längst nicht jeder räumt der Technik ernsthafte Chancen ein, langfristig mit dem Elektromotor konkurrieren zu können. In den letzten Tagen gab es für die Brennstoffzelle aber einiges an Auftrieb. Unter anderem hat Alstom zusammen mit Coradia iLint den ersten Wasserstoffzug der Welt realisiert, darüber hinaus will ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.