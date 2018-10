Ballard Power Systems Aktie: Überall das gleiche Bild!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

So ziemlich alle Unternehmen, die auch nur in irgendeiner Form etwas mit Technik zu tun haben, stehen derzeit an der Börse heftig unter Druck. Ballard Power Systems bildet dabei keine Ausnahme. Nachdem sich kürzlich noch ein Seitwärtstrend rund um die Marke von 3,50 Euro anbahnte, befindet sich die Aktie des Unternehmens aktuell nur noch bei einem Kurs von 3,15 Euro. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.