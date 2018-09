Ballard Power Systems Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nachdem die Aktie von Ballard Power Systems kürzlich ein neues Jahreshoch erreichen konnte, musste der Titel im Anschluss wieder deutliche Verluste hinnehmen. Am Freitag ging es an den hiesigen Börsen um 3,1 Prozent bergab, an den US-Märkten fielen die Verluste mit 4,2 Prozent sogar noch deutlicher aus. Allerdings gibt es noch keinen Grund zur Panik. Mit 3,73 Euro bzw. 4,36 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.