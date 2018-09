Ballard Power Systems Aktie: Reif für eine Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Systems konnte sich an der Börse zuletzt deutlich verbessern und am Freitag sogar an der Marke von 4 Euro kratzen. Den Käufern gelang allerdings zu keinem Zeitpunkt ein Ausbruch über die psychologisch wichtige Linie. Stattdessen ging es bis Handelsschluss wieder deutlich bergab bis auf 3,78 Euro. Das ist zwar noch immer mit der höchste Stand des laufenden Jahres, allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.