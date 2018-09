Ballard Power Systems Aktie: Das Potenzial ist enorm!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Schon seit 1983 arbeitet Ballard Power Systems an Technologie für Brennstoffzellen, doch heute ist das Thema aktueller denn je. Viele Beobachter sehen in der Technik die größte Konkurrenz für Elektroautos. Vielleicht könnten Brennstoffzellen Autos mit klassischen Akkus sogar eines Tages obsolet machen. Genau das ist auch das größte Potenzial, welches langfristig in der Aktie von Ballard Power Systems liegt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.