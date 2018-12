Ballard Power Systems Aktie: Noch immer keine klaren Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In den letzten Wochen ist es ruhig geworden rund um Ballard Power Systems. Das macht sich auch bei der Aktie bemerkbar, die mehr oder weniger auf der Stelle tritt und an Dynamik vermissen lässt. Am heutigen Dienstag ist der Kurs wie festgefroren und macht bis zum Nachmittag keine Anstalten, von 2,64 Euro auch nur in irgendeiner Art und Weise abzurücken. Für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.