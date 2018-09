Ballard Power Systems Aktie: Die Käufer geben wieder Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In der letzten Woche schien es schon fast so, als würde Ballard Power Systems in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Die Aktie des Unternehmens war auf dem besten Wege, bei der Marke von 3,50 Euro einen neuen Boden auszubilden. Kurz vor dem Wochenende machten die Bullen aber nochmal kräftig Druck und schickten die Aktie bis Handelsschluss um 7,6 Prozent auf 3,68 Euro in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.