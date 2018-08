Ballard Power Systems Aktie: Jetzt müssen die Bullen dranbleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power Systems scheiterte am Dienstag an einem Überwinden eines charttechnischen Widerstands bei 3,20 USD. Allerdings fiel die Aktie dabei nicht allzu weit zurück und verlor nur um 1,25 Prozent an Wert. Damit ist ein zweiter Anlauf noch problemlos möglich. Die Käufer müssen dafür aber jetzt natürlich am Ball bleiben und dürfen nicht zu sehr nachlassen. Die Voraussetzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.