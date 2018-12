Ballard Power Systems Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In der letzten Woche konnte die Aktie von Ballard Power Systems durchaus überzeugen. Vor allem am Donnerstag blickten die Anleger auf gute Zugewinne, tags darauf ging den Bullen allerdings schon wieder etwas die Puste aus. Nachdem der Titel um 0,75 Prozent an Wert verlor, verabschiedete er sich mit einem Kurs von 2,63 Euro ins Wochenende.

Für die neue Woche ist das aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.