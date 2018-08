Ballard Power Systems Aktie: Es wird spannend in der neuen Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power Systems verabschiedete sich am Freitag mit einem Kurs von 3,19 USD ins Wochenende. Das ist nach Ansicht der Chartanalysten ein sehr interessantes Niveau für das Papier, da es sich jetzt genau vor einem entscheidenden Widerstand bei 3,20 USD befände. Gelingt es der Aktie jetzt in den nächsten Tagen, diese Marke zu übertreffen, so wäre der Weg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.