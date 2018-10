Ballard Power Systems Aktie: Erleichterung am Dienstag!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Noch am gestrigen Montag hatten die Käufer bei der Aktie von Ballard Power Systems schwer zu kämpfen. Über den gesamten Tag drohte das Papier, unter die charttechnisch wichtige Marke bei 3,50 Euro zu rutschen. Am Dienstag konnten die Bullen sich jetzt zunächst durchsetzen. Um 4,25 Prozent ging es kurz nach Handelsbeginn in die Höhe und damit wieder bis auf 3,68 Euro.

Ein Beitrag von Robert Sasse.