Ballard Power Systems Aktie: Beeindruckendes Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Eigentlich sah es für die Aktie von Ballard Power Systems in der letzten Woche alles andere als gut aus. Der Kurs des Papiers ließ stetig nach und erreicht am Freitagmorgen einen Wert von nur noch 2,92 Euro. Die Charttechnik hätte von dort an weitere Verluste bis auf 2,50 Euro problemlos zugelassen. Die Bullen stellten sich einer solchen Entwicklung aber eindrucksvoll in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.