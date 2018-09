Ballard Power Systems Aktie: Bahnt sich ein Seitwärtstrend an?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Einen kleineren Durchhänger am Donnerstag konnte die Aktie von Ballard Power Systems am Freitag sehr gut wieder verkraften. Bis zum Mittag ging es mit dem Titel um 3,5 Prozent bergauf und damit wieder auf einen Kurs von 3,54 Euro. Auf eben diesem Niveau könnten wir jetzt einen Seitwärtstrend zu sehen bekommen, da die letzten guten Nachrichten jetzt bereits vollständig in den

Ein Beitrag von Robert Sasse.