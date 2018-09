Ballard Power Systems Aktie: Alles im grünen Bereich?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am Montagmorgen können sich Anleger von Ballard Power Systems über Zugewinne in Höhe von 3,4 Prozent freuen. Damit verbessert sich der Aktienkurs des Unternehmens auf 3,33 Euro und befindet sich damit auf keinem schlechten Niveau. Der aktuelle Aufwärtstrend ist damit weiter intakt, allerdings sollten Anleger für den Moment ihre Erwartungen in Grenzen halten.

Die letzten positiven Nachrichten sind jetzt bereits in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.