Ballard Power: Stehen wir am Beginn einer neuen Korrekturwelle?

zwischen den Käufern und Verkäufern der Ballard Power-Aktie stand in den letzten Tagen eine Grundsatzfrage zur Klärung an: Kann der mittelfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden oder ist die Kraft der Käufer nicht ausreichend, um die Aktie zeitnah in höhere Gefilde vorstoßen zu lassen?

Endgültig entschieden ist diese Frage immer noch nicht, doch in den vergangenen Tagen war eine Verschiebung der Gewichte auf die Seite der Verkäufer zu beobachten.

Seit Anfang November korrigiert die Ballard Power-Aktie ihren steilen Anstieg. Nach einer ersten Abwärtswelle konnte sich der Kurs in der Zeit zwischen dem 15. und 24. November zunächst stabilisieren und zum Schluss sogar leicht ansteigen. Dieser erste Versuch einer Bodenbildung war jedoch nicht erfolgreich. Der Kurs fiel wieder zurück und unterschritt dabei sogar das im November erreichte Zwischentief.

Seitdem ging es gemächlich weiter abwärts. Zunächst waren die Kursverluste gering und unspektakulär, doch an den letzten Tagen vor Weihnachten gab es stärkere Abgaben und die Abwärtsbewegung im Chart wirkt zunehmend steiler. Die Käufer waren in der Pflicht, ein Zeichen der Stärke und des Aufschwungs zu setzen und eine Bodenbildung zu vollziehen. Doch es scheint, als sei dieser Plan – zumindest kurzfristig – gescheitert. Damit drohen in den nächsten Tagen weitere Kursverluste und auch der Jahresbeginn könnte von weiteren Abgaben gekennzeichnet sein.

Kommt es sogar zu einem deutlichen Kursrückgang?

Weil unterhalb der aktuellen Unterstützungszone, die nun aufgegeben zu werden droht, keine weiteren naheliegenden Unterstützungen zu finden sind, besteht die Gefahr, dass der drohende Kursrutsch unter Umständen erst sehr spät auf einem vergleichsweise tiefen Niveau bei knapp über drei Euro gestoppt werden kann.

Wollen die Käufer ein derartiges Horrorszenario verhindern, müssen sie den Kurs der Ballard Power-Aktie umgehend stabilisieren und das aufgegebene Kursniveau von fünf Euro schnell wieder zurückerobern.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.