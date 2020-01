Ballard Power: Startet die Aktie jetzt wieder durch?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Über mangelnde Volatilität können die Anleger bei der Ballard Power-Aktie derzeit nicht klagen. Seit die Aktie am 17. Januar bei 12,13 US-Dollar ein neues Jahreshoch ausbilden konnte und in eine Konsolidierung überging, haben sich die Kursausschläge in beide Richtungen deutlich vergrößert.

Das Tief der laufenden Korrektur wurde am 23. Januar bei 8,68 US-Dollar und damit deutlich oberhalb der 50-Tagelinie bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung