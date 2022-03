Ballard Power: Stagnierende Umsätze, Verlust kräftig gesteigert. Zukunftswert. Aber irgendwann muss doch…

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und nach den enttäuscht aufgenommenen Quartalszahlen am 10.11. schaffte es Ballard heute mit seinen Q4-Ergebnissen diese Ernüchterung fortzusetzen. Auch wenn seit dem 10.11.2022 nur ein grösserer Auftrag über31 Brennstoffzellen am 13.01.2022 mit einem potenziell wichtigen Kooperationen gemeldet werden konnte, so darf man nicht den grossen gerade deutschen „Fussabdruck“ der Kanadier vergessen. Busse und Schiffe mit Ballard Brennstoffzellen sind in diversen „Pilotprojekten“ in Deutschland im Einsatz. Pilotprojekte, die befeuert durch die „frischen Fördermöglichkeiten“ wahrscheinlich ausgeweitet werden könnten.

Aber nun zur Gegenwart – Ballard Power investiert kräftig und sieht sich auf dem richtigen Weg

In 2021 erreichte man einen Umsatz von 104,5 Mio USD. Nur minimal mehr als in 2020 – erwartet waren eigentlich eher 120 Mio USD. Noch „düsterer“ sah es beim Verlust aus: 114,4 Mio USD – rund 131 % höher aus als in 2020. Auch hier hatte der Markt etwas „weniger erwartet“. Natürlich hat Ballard auch Fortschritte zu melden: Das Weichai Joint Venture mit Ballard Power (51:49) erzielte Fortschritte und erwies sich als wichtiger Kunde für Technikelemente der Kanadier. Neue Beteiligungen sollen das Angebotspaket und die Dienstleistung des Brennstoffzellen-Herstellers für mittlere und grosse Fahrzeuge abrunden.

Irritierend ist das Fehlen einer klaren Perspektive, klarer Umsatzziele und Erwartungen bezüglich eines möglichen Breakeven. Hier bleiben die Kanadier im Gegensatz zu anderen „Zukunftswerten“, die zwar auch noch keinen Gewinn erzielen, aber zumindest „Erfolgskontrollpunkte“ anbieten mit klaren Prognosen, auf 2022 beschränkt und geben somit der „Spekualtion“ viel Raum. Absehbar scheint der Zeitpunkt an dem Ballard wieder einmal den Kapitalmarkt anzapfen muss. Spannend wird die Frage sein, ob Weichai dann eine weitere Verwässerung ihres ursprünglichen.

Prognose 2022

Ballard geht von Aufwendungen in Höhe von 140 bis 160 USD aus. Und hiervon sollen operative Aufwendungen ein Niveau von 140 bis 160 Mio USD erreichen. In 2021 lag man noch bei 102.1 Mio USD. Basis der Schätzungen ist das Orderbuch in Höhe von aktuell 67.3 Mio USD für die nächsten 12 Monate, das auf dem Gesamt-Orderstand von 93.1 Mio USD zum 31.12.2022 fusst. Gut. Soweit. Und natürlich soll in 2022 verstärkt in Test- und Produktionseinrichtungen investiert werden.

Eine spannende Investmentstory, wobei zumindest vom Auftreten/der Transparenz und von der Konkretisierung der Erwartungen Nel oder Plug Power berechenbarer erscheinen.