Ballard Power: Spannend!

welche Aktie hat in den vergangenen Monaten in Bezug auf die Performance überzeugt? Da fällt die Ballard Power Aktie auf! Denn diese hat in den vergangenen drei Monaten in Euro gerechnet rund 69% zugelegt. Auf Sicht von einem Jahr liegt das Plus bei rund 125%. Es zeigt sich aber, dass es auch schlechte Zeiten für die Aktie gab – denn die 3-Jahres-Performance liegt mit ca. 94% unter der 1-Jahrs-Performance. Der mögliche Einsatz von Brennstoffzellen anstatt des herkömmlichen Verbrennungsmotors ist gewissermaßen der Antrieb für den Kurs der Ballard Power Aktie gewesen. Die große Frage ist aber: Ist sichergestellt, dass dieses Unternehmen nachhaltig Gewinne schreiben kann?

Ballard Power: Große Chancen, große Bedenken?

Selbst wenn Brennstoffzellen für Fahrzeuge entwickelt worden sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie sich auch in größerem Maßstab durchsetzen werden. Und dann ist da der Knackpunkt Infrastruktur. Denn um eine breitere Verwendung zu finden, muss es schließlich auch genügend Brennstoffzellen-Tankstellen geben, was derzeit wohl kaum der Fall ist. Es gibt hier also große Chancen – aber auch große Bedenken. Es wird sich zeigen, ob Bullen oder Bären hier in den kommenden Wochen die Oberhand gewinnen.

