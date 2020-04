Ballard Power: Die Schwäche fordert nun ihren Tribut!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei der Ballard Power-Aktie mussten die Käufer in den vergangenen Tagen eine empfindliche Niederlage einstecken, denn es ist ihnen nicht gelungen, die am 19. März auf der 7,00-US-Dollar-Marke begonnene Erholung auch bis an die 50-Tagelinie vordringen zu lassen.

Es gelang den Bullen nur, die Aktie bis zum 25. März auf 8,87 US-Dollar ansteigen zu lassen. Diese Schwäche fordert nun ihren ...



