Ballard Power: Schlechte Vorzeichen zur Wochenmitte

Die Ballard Power-Aktie konnte in dieser Woche das am 9. Juli bei 21,61 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch erneut erreichen. Es gelang den Bullen sogar eine leichte Verbesserung des Höchstwerts, denn in der Spitze drang die Aktie gestern bis auf 21,70 US-Dollar vor. Dennoch ziehen dunkle Wolken am Horizont auf und die Bullen haben bis zum Freitag viel zu tun, wollen sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



