Ballard Power: Reißleine ziehen?

Der Sektor “Wasserstoff” ist zur Mitte dieser Woche unter Druck gekommen. Einige der beliebten Aktien wie NEL ASA, Plug Power oder ITM Power verlieren an Terrain. Mit dabei auch die Ballard-Power-Aktie. Der Wert notiert am Abend über 5 Prozent im Minus.

Schon in den vergangenen Handelstagen verlor der Wert an der Heimatbörse in Toronto. Am Freitag, 12. Februar -1,78 Prozent gefolgt von ...



