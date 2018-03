Ballard Power: Präsentation in Orange County!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Liebe Leser,

es ist so weit: Am Dienstag (13. März 2018) will der CEO von Ballard Power (Randy MacEwen) bei der diesjährigen „Annual Roth Conference“ in Orange County (USA) sein Unternehmen vor Investoren präsentieren. Wenn er seine Arbeit überzeugend macht, könnten einige neue Aktionäre gewonnen werden – mal sehen, ob es am Mittwoch in den USA auffällige Käufe der Ballard Power Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.