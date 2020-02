Ballard Power, PowerCell & Nel ASA: Blanke Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Kaufimpulse, Verkaufssignale, Widerstandslinien, gleitende Durchschnitte – was insbesondere technische Analysten zur Prognose von Aktienkursen auch alles gerne heranziehen, es war im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Aktien an diesem Donnerstag mal wieder völlige Makulatur. Was den Kursverlauf bei Ballard Power, PowerCell oder Nel ASA anbelangt, ist ein anderer Begriff eher zutreffend: blanke Panik! Denn diese ergriff die Anleger spätestens am Nachmittag, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung