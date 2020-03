Ballard Power, Plug Power & Nel ASA: Wird das zum Fiasko?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die neue Woche begann für Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Aktien mit einem weiteren Einbruch. Das US-Unternehmen Plug Power verlor am Börsenplatz Frankfurt in der ersten Handelsstunde rund 13 Prozent an Wert, Ballard Power aus Kanada und die norwegische Nel ASA sackten gar um mehr als 15 Prozent nach unten. Hinter dem Börsen-Fiasko verbirgt sich möglicherweise auch die Angst vor einer Entwicklung, die zugleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



