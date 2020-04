Ballard Power: Nur wer ein hohes Risiko geht, kann hohe Gewinne machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am 07. April vor Börseneröffnung hatten wir unseren Abonnenten mitgeteilt, dass wir Ballard Power ISIN: CA0585861085 zu einem Kurs ab 8,00 Euro in das RuMaS Trader-Depot aufnehmen. Mit dem Kursanstieg am gleichen Tag wurde auch der von uns genannte Einstiegskurs überschritten und der Trading-Tipp ist damit angelaufen. Der Sprung über die 100-Tage-Linie kam bei den Anlegern gut an und der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



