Ballard Power: Noch ist nichts entschieden

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Tage an denen die Ballard Power-Aktie unbekümmert ansteigen konnte, sind vorbei. Sie endeten am 9. Juli, als der Kurs bei 21,61 US-Dollar ein Hoch ausbildete und anschließend in eine Korrektur überging. Sie konnte von den Bullen immer noch nicht beendet werden, denn seitdem der Wert Ende Juli seinen 50-Tagedurchschnitt erreicht hat, ist die Aktie in eine volatile Pendelbewegung um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung