Ballard Power: Neues Allzeithoch aber …

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

An den ersten Handelstagen im Januar setzte die Ballard Power-Aktie den Ende Oktober begonnenen Anstieg in einer sehr dynamischen Art und Weise fort. Der Kurs stieg fast senkrecht an und drang bis zum 13. Januar auf ein neues Allzeithoch bei 38,00 US-Dollar vor.

Es folgte eine scharfe Korrektur, die den Kurs bis auf 32,84 US-Dollar zurückwarf. Von hier aus erfolgte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung