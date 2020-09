Ballard Power: Neue Partnerschaft sorgt für neuen Wind!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen dürfen sich aktuell wieder über gute Nachrichten freuen. Auch nach einer kurzfristigen Talfahrt an der Börse scheint der Trend wieder nach oben zu gehen. Wir dürfen in der nächsten Zeit also noch viel von Ballard Power erwarten!

Dem Vernehmen nach hat Ballard Power bei der Entwicklung von neuen Brennstoffzellen-Stacks eng mit dem deutschen Autobauer Audi zusammengearbeitet. Im Rahmen des Technology-Solutions-Programm setzt man auf die beidseitigen Erfahrungen der Unternehmen. Vor allem Nutzfahrzeuge könnten hiermit angetrieben werden.

Nachdem die Aktie sich diese Woche wieder deutlich von dem Tiefpunkt erholen konnte, ging es heute dennoch leicht nach unten. Dies ist jedoch nur als Ausrutscher zu bezeichnen. Denn der Rückgang liegt lediglich bei knapp über einem Prozent. Insgesamt steht der Kurs bei 13,06 Euro.

