Ballard Power, Nel ASA & Co: Paradies für Zocker!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktien aus der Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Branche werden immer mehr zum spekulativen Spielball an den Börsen. Nach ihrem extremen Auf und Ab in der zurückliegenden Woche, die nur zum Teil der Angst vor dem Corona-Virus geschuldet war, hatte der Montag für die Papiere von Ballard Power, Nel ASA & Co bereits wieder einiges zu bieten. Aufschläge von rund 20 Prozent zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung