Ballard Power: Morgen wird es spannend!

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen warten gespannt auf den morgigen Tag. An diesem könnten positive Nachrichten für einen Schub an der Börse sorgen. Darauf wird momentan gewartet, da die letzten beiden Wochen von einem klaren Abwärtstrend gezeichnet waren.

Morgen werden auf der entsprechenden Finanzkonferenz die aktuellen Zahlen zum zweiten Quartal von 2020 veröffentlicht. Dies endete zum 30.06.2020. Analysten erwarten derzeit eine gute Steigerung der Umsatzzahlen. Inwiefern dies einen positiven Einfluss auf das Unternehmen haben könnte, bleibt jedoch abzuwarten.

Heute liegt der Aktienkurs bei knapp 13 Euro und zeigt gegenüber dem Vortag so gut keine Veränderungen. Gestern konnte der Abwärtstrend jedoch gestoppt werden und der Aktienkurs konnte das erste Mal seit drei Wochen einen Satz nach vorne machen. Das Ziel sollte die Rückkehr zum höchsten Wert seit Börsenstart sein, der am 09.07. bei 18,40 Euro lag.

