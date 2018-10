Ballard Power: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des Entwicklers für Brennstoffzellen, Ballard-Power, ist im Oktober in eine untergeordnete Korrektur eingeschwenkt. Nachdem die Aktie Ende August einen Trendwechsel vollzogen hat, konnte der Kurs wieder deutlich ansteigen. Das Tief der vorherigen Korrektur war zwar schon am 26. Juni auf dem Niveau von 2,57 US-Dollar markiert worden, es dauerte allerdings noch bis in den August, ehe die Aufwärtsbewegung spürbar an Dynamik ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.