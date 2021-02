Ballard Power: ein Kursziel jagt das nächste!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der CEO des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers Ballard Power Systems hat es in diesen Tagen gewissermaßen nicht einfach. Man weiß nämlich nicht so richtig, wo es gerade hingeht. Denkt man gerade darüber nach, welches das nächste Kursziel ist, wird dieses genau in dem Moment schon überschritten! Man sollte wohl größer denken und nicht immer tiefstapeln!

Die Performance dieser Aktie ist absolut herausragend. Hatte man doch gerade erst die 30 Euro in Angriff genommen, wurde diese schon in kürzester Zeit überschritten. Die Wasserstoff-Branche mit seinen unterschiedlichen Aktien ist schwer im Kommen und erklimmt eine Marke nach der anderen. Hier eröffnen sich noch riesige Chancen auf große Gewinne!

Heute weiß die Aktie ebenso wieder zu überzeugen. Man kann bereits ein Kursplus von 2,07 Prozent verzeichnen, wodurch die Aktie gegenüber dem Wert vom Donnerstag um 0,66 Euro ansteigen konnte. Somit steht der neue Aktienwert auf satten 32,49 Euro! Der Kurs geht ganz klar in Richtung 35 Euro und in naher Zukunft natürlich auch in Richtung 40 Euro!

