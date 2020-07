Ballard Power mit Kursexplosion!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell über wahnsinnig gute Werte an der Börse freuen. Grund dafür könnte eine ganz spezielle Nachricht sein, die aus China eingetroffen ist. Der Aktienkurs ist so hoch wie schon lange nicht mehr!

Demnach geht das mit dem Großaktionär Weichai entwickelte Werk, zur Produktion von LCS-Stacks, bald an den Start. Der geplante Eröffnungstermin Mitte des Jahres wird aller Voraussicht nach eingehalten werden können. Dadurch erhofft sich Ballard Power neue Geschäftszweige in China und das Aufbauen eines riesigen Netzwerkes.

Der Aktienkurs steigt um satte 5 Prozent und 0,615 Euro an und liegt aktuell bei starken 14,32 Euro. Das bedeutet insgesamt den höchsten Aktienkurs seit über 12 Jahren. Seit einer Woche geht es an der Börse schon rasant nach oben und es scheint als sei die Aktie nicht aufzuhalten. Dem Kurs ist aktuell kein Limit gesetzt.

