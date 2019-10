Ballard Power: Kaufsignal mit Stolpersteinen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Damit bewegt sich die Firma in einem absoluten Wachstumsmarkt. Denn die laufende Energiewende in vielen Industrie-Staaten braucht diese Technik.

In Brennstoffzellen wird in der Regel Wasserstoff ohne klassische Verbrennung in Energie umgewandelt. Diese Technik mag sehr neu klingen. Das ist aber nicht der Fall. Schon das Raumfahrtprogramm der USA verwendete Brennstoffzellen beim Wettlauf zum



