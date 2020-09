Ballard Power: Jetzt zuschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen warten momentan gespannt auf den nächsten Boom an der Börse. Nachdem der Trend der letzten Wochen für eine positive Entwicklung sprach, muss heute erneut ein Dämpfer hingenommen werden. Doch diese Nachrichten können für eine Wendung sorgen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten will Ballard Power an der Börse ein Ausrufezeichen setzen. Demnach will man eine Platzierung eigener Aktien auf dem freien Markt durchführen. Diese Platzierung soll insgesamt ein Volumen von 250 Millionen Dollar umfassen. Damit sollen eventuelle Kosten, die sonst im Rahmen einer Kapitalerhöhung entstehen, gespart werden.

Derzeit steht der Aktienkurs bei 12,59 Euro und muss demnach einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vortag hinnehmen. Dieser Rückgang liegt insgesamt bei ungefähr 4,2 Prozent und 0,55 Euro. Das Ziel sollte das Erreichen des Wertes vom 9.7. sein, als der Aktienkurs bei starken 18,40 Euro lag.

