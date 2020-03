Ballard Power: Jetzt kommt’s drauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Vor einer Woche scheint Ballard Power in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. Schließlich gab es in vier der vergangenen fünf Sitzungen Kursgewinne in Höhe von 6,7%, 3%, 6% und ein Prozent zu feiern. Unterbrochen wurde diese Erfolgsserie nur von einem schwächeren Montag (-2%). Nimmt die Aktie damit jetzt auch langfristig wieder an Fahrt auf?

Das erste Ziel des heutigen Tages stellt sich auf das Tageshoch von gestern bei 8,60 Euro, zumal in diesem Bereich auch das Hoch der vergangenen 14 Tage liegt. In diesem Bereich entscheidet sich dann vermutlich die Zukunft der Aktie.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, das 1979 von Geoffrey Ballard gegründet wurde. Dabei hat die Aktie in den vergangenen 25 Jahren eine wahre Berg- und Talfahrt hinter sich. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf nur noch 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013.

