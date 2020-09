Ballard Power: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen warten nun schon seit einiger Zeit auf einen erneuten Durchbruch. Nachdem es Mitte Juli zu einer absoluten Hochphase kam, musste der Kurs jedoch deutlich einbüßen. Aktuell scheint es aber so, als würde die Tendenz deutlich nach oben zeigen. Ist dies ein Kaufsignal?

Aktuell steht der Aktienkurs knapp unter der 14-Euro-Grenze bei 13,94 Euro. Damit nimmt der Kurs einen leichten Rückgang von rund 0,26 Euro und 1,8 Prozent hin. Dies sollte jedoch nicht allzu schlimm sein, denn seit gut 2 Wochen geht die Tendenz wieder nach oben. Das Übertreten der 20-Euro-Grenze wird von Analysten sogar als realistisch eingeschätzt.

Zuletzt wurde bekannt, dass Ballard Power aktuell überwiegend in Sachen Wasserstoff-Einsatz bei Drohnen forscht. Dieses Segment wird als äußerst gewinnbringend angesehen. Analysten gehen davon aus, dass der Markt bis 2023 auf bis zu 23 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte. Wahnsinn!

