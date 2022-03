Ballard Power: Jetzt auch in Madrid. Dazu Schub von den 200 Mrd EUR bis 2026?

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Nach den enttäuscht aufgenommenen Quartalszahlen am 10.11. könnte Ballard am 14.03.2022 mit seinen Q4-Ergebnissen diese Schwäche wieder vergessen machen. Auch wenn seit dem 10.11.2022 nur ein grösserer Auftrag über31 Brennstoffzellen am 13.01.2022 mit einem potenziell wichtigen Kooperationen gemeldet werden konnte, so darf man nicht den grossen gerade deutschen „Fussabdruck“ der Kanadier vergessen. Busse und Schiffe mit Ballard Brennstoffzellen sind in diversen „Pilotprojekten“ in Deutschland im Einsatz. Pilotprojekte, die befeuert durch die „frischen Fördermöglichkeiten“ wahrscheinlich ausgeweitet werden könnten.

Denn eines der Erfolgsfelder der Kanadier sind Brennstoffzellen für Busse. Weltweit scheint die Ballard Brennstoffzelle die bevorzugte Lösung für Omnibusse zu sein. Wrightbus in Grossbritannien, Tata Motors in Indien, Global Bus Ventures in Neuseeland, Solaris, die von Polen u.a. Deutschland und Österreich beliefern, oder von van Hoolin den Niederlanden, Alexander Dennis … – ÜBERBLICK ÜBER DIE BUSAKTIVITÄTEN BALLARDS.

SPANNEND WIRD ES AM 14.03.2022 MIT DEN QUARTALSZAHLEN UND VOR ALLEM DEM AUSBLICK BEI DEM KANADISCHEN BRENNSTOFFZELLENHERSTELLER: BIS DAHIN FEIERT DIE AKTIE GEMEINSAM MIT NEL ODER PLUG POWER DIE GESTIEGENE AUFMERKSAMKEIT FÜR WASSERSTOFFWERTE, die als „Freiheitsenergie“ im neuen Licht erscheinen.