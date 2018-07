Ballard Power: Interessanter Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das sieht doch nach einer potenziell passenden Übernahme aus! Um was es geht: Ein Unternehmen namens AFCC („Automotive Fuel Cell Cooperation Corporation") will laut Angaben von Ballard Power seine Aktivitäten in Vancouver einstellen. Vor diesem Hintergrund (Quelle für die Angaben in diesem Beitrag: Ballard Power): AFCC gehört der Daimler AG und der Ford Motor Company. Beide Unternehmen haben sich demnach dazu

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.