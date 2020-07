Ballard Power: Hammer-Nachricht sorgt für Kursexplosion!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist derzeit eine der gefragtesten Aktien rund um den Globus. Kein Wunder, schließlich reißen die guten Nachrichten nicht ab. So hat jüngst das California Air Resources Board beschlossen, die Quote für saubere Nutzfahrzeuge zu nutzen. Einer der größten Profiteure davon könnte in den nächsten Monaten und Jahren Ballard Power sein.

Die Aussichten bei Ballard Power sind herausragend.

Ab 2024 müssen Hersteller von Nutzfahrzeugen die Quote von elektrischen Nutzfahrzeugen massiv steigern. In 25 Jahren, besagt die neue Vorschrift, werden dann sogar ausschließlich elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge zugelassen. Als Spezialist für Brennstoffzellen insbesondere für Schwerlastfahrzeuge profitiert davon vor allem Ballard Power.

Der Aktienkurs ist in den vergangenen Tagen noch einmal explodiert. Allein seit Ende Juni konnte Ballard Power rund 50 Prozent zulegen. Aktuell notiert der Kurs über 18 Euro und damit so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bis zur absoluten Bestmarke aller Zeiten ist allerdings noch einiges an Luft. Schließlich notierte Ballard Power schon mal über 100 Euro!

Ballard Power könnte einer der größten Gewinner der nächsten Monate und Jahre sein.