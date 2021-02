Ballard Power: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat sich zum Auftakt der neuen Woche seit Montag und nun am Dienstag fast schon überraschend schnell wieder erholt. Der Wert konnte insgesamtein Plus von annähernd 3 % verbuchen. Damit ist die Aktie nun praktisch unmittelbar wieder auf dem Weg dazu, die Marke von 30 Euro anzugreifen. Dies ist angesichts der vermeintlichen Schwäche in der vergangenen Woche ein Hammer.

